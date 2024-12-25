Tekirdağ'da Mazgal Hırsızlığına Tutuklama

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde at arabasıyla mazgal hırsızlığı yapan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi Hükümet Caddesi'nde kaldırım üzerindeki demir mazgallar kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, görüntülerde şüphelilerin at arabasıyla olay yerine gelerek mazgalları tek tek yerlerinden söküp araca yükledikleri ve hızla uzaklaştıkları görüldü. Olayın ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda 4 şüpheliyi tespit etti.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Çalınan demir mazgallar ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ