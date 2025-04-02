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Tekirdağ'da Market Önündeki İçecek Hırsızlığı Kamerada

Tekirdağ'da Market Önündeki İçecek Hırsızlığı Kamerada
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletli bir şahıs, market önündeki içecek dolabından kola çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi, hırsızlık olayını şikayet etmeyeceğini açıkladı.

Tekirdağ'da market önündeki dolaptan içecek çalınması kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çorlu Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde seyir halindeki bir motosikletli marketin önünde duraklayarak motosikletten indi. Hızlıca içecek dolabına yönelen şahıs, kolayı alarak motosiklete binip bölgeden uzaklaştı.

Kolanın çalındığı anlar ise iş yeri kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Furkan Ali Zeytin, olayla ilgili şikayet müracaatında bulunma gereğini duymadığını ifade ederek, motosikletli şahsın davranışını hoş karşılamadığını dile getirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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