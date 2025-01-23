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Tekirdağ'da Maddi Hasarlı Trafik Kazası

Tekirdağ'da Maddi Hasarlı Trafik Kazası
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Muratlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, ağaca çarparak durdu. Kaza maddi hasarla atlatıldı ve kimse yaralanmadı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yoldan çıktı ardından ağaca çarparak durabildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.G. idaresindeki 34 GY 5278 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Otomobilde maddi hasar oluşurken, kimsenin yaralanmaması sevindirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Maddi hasarlı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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