Tekirdağ'da LPG'li Araç Yangını, Tarlayı ve Tır Dorsesini Yaktı

Tekirdağ'da LPG'li Araç Yangını, Tarlayı ve Tır Dorsesini Yaktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da LPG'li bir aracın çıkardığı yangın, buğday tarlasına ve bir tırın dorsesindeki saman balyalarına sıçrayarak yaklaşık 200 dönümlük alanın kül olmasına neden oldu. Yangın nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

Tekirdağ'da LPG'li bir araçta çıkan yangın, buğday tarlasına ve ardından seyir halindeki tırın dorsesindeki saman balyalarına sıçradı. Yangında yaklaşık 200 dönümlük alan kül olurken, jandarma ve polis ekipleri yolu trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Malkara yolu Mahramlı mevkiinde LPG'li otomobilde çıkan yangın, kısa süre sonra yol kenarındaki buğday tarlasına sıçradı. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen alevler, seyir halinde olan M.K. idaresindeki tırın dorsesindeki saman balyalarına sıçradı. Yangını fark eden tır sürücüsü M.K., aracını hemen yol kenarına çekerek, dorseyi çekici kısmından ayırdı. Saman balyalarından çıkan yoğun duman, Tekirdağ-Malkara yolunu kaplayarak görüş mesafesini düşürdü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle jandarma ve polis ekipleri yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hem tırın dorsesindeki hem de tarladaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 200 dönümlük alanın yandığı belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 70 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kayıp iş insanından yeni iz! Kurbağa adamlar görüntüleri servis etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.