Tekirdağ'da Lodos Fırtınası Balıkçıları Limana Çekti

Güncelleme:
Tekirdağ Süleymanpaşa'da üç gün boyunca süren şiddetli lodos, balıkçı teknelerinin limana çekilmesine sebep oldu. Balıkçıların limanda bakım ve onarım yaptığı belirtilirken, umutlar pazartesi için yeşerdi.

Tekirdağ Süleymanpaşa'da üç gündür etkili olan lodos nedeniyle balıkçı tekneleri limana çekildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Marmara denizi üzerinde üç gündür etkisini sürdüren şiddetli lodos fırtınası balıkçıların faaliyetlerini durdurdu. Çok sayıda balıkçı teknesi limana sığınırken, teknelerini limana çeken balıkçılar bakım, onarım ve tadilat işleriyle meşgul oldu.

Lodos sebebiyle Süleymanpaşa sahilinde büyük tonajlı yük gemileri de açıkta demirlemek zorunda kaldı. Fırtınayla birlikte yükselen dalgaların arasında çok sayıda martı adeta balık yakalama yarışına girerek dikkat çekti.

Pazartesi için umutlu bekleyiş

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların fırtına nedeniyle limanda olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 3 gündür lodos fırtınası etkili oluyor. Allah izin verirse pazartesi günü fırtına dinerse balıkçı arkadaşlarımız hamsi istavrit sardalya balığı avlayarak vatandaşlarımız taze ve ucuz balık yemeye devam edecekler" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
