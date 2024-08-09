Tekirdağ'da Lise Öğrencisi Sokak Ortasında Darp Edildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir lise öğrencisi, sokak ortasında arkadaşları tarafından darp edildi. Kızların kavgası çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Kapaklı'da iddiaya göre arkadaşları ile birlikte Çamlık mevkiine giden E.A., kız arkadaşları tarafından darp edildi. Çevredekiler olaya engel olmaya çalışırken, kızların kavgası çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde iddiaya göre kız arkadaşları E.A.'nın saçını başını yoldu.

İddiaya göre darp edilen ve tehdit edilen liseli kız E.A. ve ailesinin karakola giderek şikayetçi olacakları öğrenildi. - TEKİRDAĞ