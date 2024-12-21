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Tekirdağ'da Kuzenler Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Tekirdağ'da Kuzenler Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
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Tekirdağ Çorlu'da bir evde kuzenler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen asayiş ekipleri müdahale etti.

Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı bir ikamette kuzenler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, gece 01.45 sıralarında Kemalettin Mahallesi Dere 4. Sokak üzerindeki tek katlı bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, U.E. teyzesinin evine giderek kuzenleriyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya aile bireyleri katıldı.

Tekme, tokat, yumruk ve bıçaklı kavgaya dönüşen olay, asayiş ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavga sonrası U.E., İ.Ç. ve B.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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