Tekirdağ'da kurusıkıdan bozma silah ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Çerkezköy Namık Kemal Mahallesinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca E.U. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 1 adet şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ