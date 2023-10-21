Tekirdağ'da kurusıkıdan bozma silah ele geçirildi
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.
Çerkezköy Namık Kemal Mahallesinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca E.U. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, 1 adet şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa