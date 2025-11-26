Haberler

Tekirdağ'da Kur'an ve Bayrak Yakmaya Çalışan Şahıs Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden canlı yayında Kur'an-ı Kerim'i ve Türk bayrağını yakmaya çalışan bir kişi, polis tarafından hızla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da sosyal medyadan yaptığı canlı yayında Kur'an-ı Kerim'i ve Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Tekirdağ'da bir sosyal mesajlaşma uygulaması üzerinden yapılan canlı yayında Kur'an-ı Kerim'i ve Türk bayrağını yakmaya çalışan U.Ç., Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışmasıyla tespit edilip gözaltına alındı. Şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa



