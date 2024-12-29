Tekirdağ'da Kumar Operasyonu: 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerine operasyon düzenlendi. Kumar oynayan 5 kişi ekipler tarafından suçüstü yakalanırken, masada bulunan 5 bin 500 TL ve 105 adet oyun kağıdına el konuldu. Suçüstü yakalanan 5 şahıs ve iş yeri sahibi O.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ