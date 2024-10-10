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Tekirdağ'da Kozmetik Fabrikasında Yangın

Tekirdağ'da Kozmetik Fabrikasında Yangın
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Çerkezköy ilçesindeki Yalıboyu OSB'de bulunan bir kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Yalıboyu OSB'de bulunan bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı.

Yalıboyu OSB'deki bir kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzaktan da görüldü. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine gelerek yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy İtfaiye Ekonomi 3-sayfa Yaşam Çevre Kaza OSB

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