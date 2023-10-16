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Tekirdağ'da Koyun Otlamaya Çıkan Çobanlar, Ağaçta Asılı Bir Şahsı Buldu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde koyun otlatmaya çıkan çobanlar, park halindeki bir aracın yakınındaki ağaçta asılı bir şahsı fark etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.