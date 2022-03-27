TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da korkutan yangın

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da bir apartmanın 6. Katında çıkan yangında 2 evde hasar meydana geldi. Yangına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Yangın, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesinde bulunan bir apartmanın 6. Katında meydana geldi. Evde dumanların yükseldiğini farkeden vatandaşlar, durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, itfaiye erlerince yangına müdahale edilerek, bina sakinleri, ekipler tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda söndürülen yangında apartmanda bulunan 2 kat kullanılamaz hale geldi. Bazı dairelerde de hasar meydana gelirken, yangına neden olduğu iddia edilen Ş.O. polis ekiplerince gözaltına alınarak, şahsın emniyetteki işlemlerini sürdüğü öğrenildi.