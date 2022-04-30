TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da korkutan yangın... Metruk ev alev alev yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da madde bağımlılarının yaktığı iddia edilen ahşap kaplı metruk evin alev topuna döndüğü anlar, bölgede haber çalışmasına çıktığı esnada tesadüfen olayla karşılaşan bir gazeteci tarafından saniye saniye görüntülendi.

Çorlu'nun Cemaliye Mahallesi'nde metruk evler ilçenin kanayan yarası haline gelmeye başladı. Fidanlık Sokak üzerinde bulunan bir metruk ev alev alev yanmaya başladı. Korku dolu anlar yaşayan mahalle sakinleri itfaiyenin gelmesini bekledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangını duyan çok sayıda mahalle sakini, olay yerinde toplanarak, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını merakla izledi.

"Birilerinin canı mı yanması gerekiyor"

Yangınla ilgili konuşan Cemaliye Mahalle Muhtarlığı Baş Azası Deniz Gökçe, "Mahallemizde çok sayıda metruk yapı mevcut. Defalarca kez belediyeye dilekçe yazıyoruz ancak karşılığını alamıyoruz. Daha kaç tane böyle bina yanacak. İlla birisinin canı mı yanması gerekiyor" dedi.