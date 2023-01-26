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Tekirdağ'da korkutan yangın

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da korkutan yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteyner alev alev yanarak küle döndü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteyner alev alev yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Kemalettin Mahallesi'nde bir inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı konteyner evde henüz bilinmeyen bir nedenle büyük çaplı yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler itfaiyeye haber verildi. Havaya yükselen kara dumanlar ilçenin bir çok mahallesinden de görüldü. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonrası söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, 100 yataklı konteyner ev küle döndü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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