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Tekirdağ'da korkutan orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da korkutan orman yangını Tekirdağ'da Malkara ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Tekirdağ'da korkutan orman yangını

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Malkara ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi 36 Yalak mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olayın fark edilmesi üzerine bölgeye giden Sağlamtaş Mahallesi Muhtarı Ramazan Ersoy, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Sağlamtaş Muhtarı Ramazan Ersoy, "Alevler, ormanlık arazi olarak belirtebileceğimiz iki dönümlük bir alanı sardı. Yangının nasıl çıktığını şu an için bilmiyoruz. Ekipler müdahale ediyor. Rüzgar yok, büyümeden söndürülür" diye konuştu.

Tekirdağ'da korkutan orman yangını

Tekirdağ'da korkutan orman yangını

Tekirdağ'da korkutan orman yangını

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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