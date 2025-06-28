Tekirdağ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yol Yapım Alanına Düştü: 2 Yaralı

Tekirdağ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yol Yapım Alanına Düştü: 2 Yaralı
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil yol yapım alanına düştü. Sürücü ve yolcusu yaralandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa'da kontrolden çıkan otomobilin yol yapım alanına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında Tekirdağ-Muratlı yolu Gündüzlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre göre, M.D. (35) idaresindeki 59 DS 642 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol yapım çalışması yapılan alana düştü.

Kazada sürücü M.D. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan G.K.D. (36) yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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