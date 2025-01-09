Tekirdağ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tuhafiye Dükkanına Daldı

Tekirdağ'da Çerkezköy'de kontrolden çıkan bir otomobil panelvan ve hafif ticari araca çarpmasının ardından cadde üstünde bulunan tuhafiye dükkanına daldı. Toplam dört aracın karıştığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, otomobilin saniyeler öncesinde işyeri önünden geçen vatandaşlara ve işyeri önünde bulunan müşterilere çarpmaması ise faciayı önledi.

Akşam saatlerinde Çerkezköy Gazi Osman Paşa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen kazada G.D idaresindeki 34 HKU 120 plakalı otomobil Konca Sokak'tan çıktığı esnada kontrolden çıkarak Fatih Caddesi'nde seyir halinde ilerleyen 16 AF 703 plakalı panelvana ardından da park halindeki 34 GTV 642 plakalı hafif ticari araca çarparak cadde üzerinde bulunan bir tuhafiye dükkanına daldı.

Çarpmanın etkisiyle 16 AF 703 plakalı panelvan araç park halindeki başka bir otomobile çarparken, park halindeki 34 GTV 642 plakalı araç ise çarpmanın etkisiyle ters döndü. Toplam dört aracın karıştığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, otomobilin saniyeler öncesinde işyeri önünden geçen vatandaşlara ve işyeri önünde bulunan müşterilere çarpmaması ise faciayı önledi. - TEKİRDAĞ