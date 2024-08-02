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Tekirdağ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tıra Çarptı

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Tekirdağ'da meydana gelen kazada bir otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından bir tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil, önce bariyerlere, sonra bir tıra arkadan çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Çorlu Çevreyolu Yeni Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden K.Ç. (25) yönetimindeki 59 AJS 137 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere, sonra da U.B. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde yaralanan genç kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ergene yönünde 1 saat trafik tıkandı

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. Kaza nedeniyle Ergene istikametinde yaklaşık 1 saat trafik aksadı. Kaza yapan aracın çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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