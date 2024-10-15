Tekirdağ'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 1 Yaralı

Tekirdağ Kapaklı'da henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkan araç takla attı. Yaşanan kazada yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Yıldızkent Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkan 59 PR 251 plakalı otomobil, refüjdeki direğe çarpıp takla attı.

Yaşanan kazayı gören çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulans ile hastaneye kaldırırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ