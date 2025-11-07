Haberler

Tekirdağ'da Kontrolden Çıkan Araç İş Yerine Girdi

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş yerine çarptı. Olayda maddi hasar oluşurken, faciadan dönüldü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil, kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi.

Kaza, dün gece saat 04.10 sıralarında Değirmenaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki bir dükkana çarptı. Çarpmanın etkisiyle iş yerinin camları kırılırken, dükkanın içinde de maddi hasar meydana geldi. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olmadığı, kazanın fren yerine yanlışlıkla gaza basılması sonucu yaşandığı belirlendi.

Kaza anında işletmede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
