Tekirdağ'da Kontrolden Çıkan Araç İş Yerine Girdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil, kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi.

Kaza, dün gece saat 04.10 sıralarında Değirmenaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki bir dükkana çarptı. Çarpmanın etkisiyle iş yerinin camları kırılırken, dükkanın içinde de maddi hasar meydana geldi. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olmadığı, kazanın fren yerine yanlışlıkla gaza basılması sonucu yaşandığı belirlendi.

Kaza anında işletmede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ