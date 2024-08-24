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Tekirdağ'da koca dehşeti: Karısını döverek öldürdü

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi, eşiyle yaşadığı tartışma sonucu onu darp ederek öldürdü. Şüpheli kaçtı ve polis tarafından aranıyor.

Tekirdağ'da koca dehşeti: Karısını döverek öldürdü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, bir kişi eşiyle yaşadığı tartışma sonucu onu darp ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.D. ile eşi Elif Dim, evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, H.D. eşini darp ederek öldürdü.

Cinayetin ardından kayıplara karışan H.D., polis tarafından yakalanmaya çalışılıyor. Polis, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Elif Dim'in cenazesini otopsi için morga kaldırdı.

Polis ekipleri, H.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Süleymanpaşa Tekirdağ 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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