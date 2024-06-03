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Tekirdağ'da kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, kız meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 şahıs yaralandı. Kavga sonucunda yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri diğer şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, iki grup arasında kız meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 şahıs yaralandı.

Silahlı kavga, Kapaklı'da İnönü Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi İstanbul Kıraathanesi önünde meydana geldi. Bahse konu adreste U.D., Y.A. ve 6 kişinin olduğu grup ile Y.Ö., T.D., O.A. ve M.P.'nin olduğu diğer grup arasında iddiaya göre kız meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı kavgada yaralanan Y.Ö., T.D., O.A. ve M.P. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kavgaya karışan diğer şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan saha çalışmalarında olayın şüphelilerinden A.B.B. yakalanırken diğer şahısları arama çalışmaları devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Kapaklı Kavga Olay Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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