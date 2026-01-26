Sokak ortasında kavgaya 15 bin lira para cezası

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kadının eski eşi ile kocası arasında tartışma çıktı. Kocaya 15 bin lira ceza kesildi.

Yaşanan olay, Kapaklı ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Bedirhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Y. isimli şahıs ve karısının eski eşi olan Y.V. sokakta denk gelip tartışmaya başladı.

Büyüyen kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı. D.Y.'nin eşi olan E.Y.'nin üzerinde 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken D.Y.'ye 15 bin 29 lira para cezası uygulandı. - TEKİRDAĞ