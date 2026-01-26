Haberler

Sokak ortasında kavgaya 15 bin lira para cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kadının eski eşi ile kocası arasında başlayan tartışma, polis müdahalesi ile sona erdi. Kocaya 15 bin lira para cezası kesildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kadının eski eşi ile kocası arasında tartışma çıktı. Kocaya 15 bin lira ceza kesildi.

Yaşanan olay, Kapaklı ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Bedirhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Y. isimli şahıs ve karısının eski eşi olan Y.V. sokakta denk gelip tartışmaya başladı.

Büyüyen kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı. D.Y.'nin eşi olan E.Y.'nin üzerinde 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken D.Y.'ye 15 bin 29 lira para cezası uygulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Türkiye'yi sarsan kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu

Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
Rasim Ozan'dan bomba iddia: Ali Koç Haziran'da geri gelecek

Rasim Ozan'dan bomba iddia: Fener taraftarı duyunca çıldıracak
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
'Bulabiliyorsanız bulun' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi

"Bulabiliyorsanız bulun" deyip meydan okuyan genç kız için karar