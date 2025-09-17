Tekirdağ'da Kırmızı Işıkta Geçiş Yapan Motosikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kırmızı ışık yanan hemzemin geçitten geçiş yaptıktan sonra servis minibüsüyle çarpışan motosikletli çocuk hayatını kaybetti. Feci kaza kameraya yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Velimeşe Mahallesi girişinde meydana geldi. Kırmızı ışık yanan ve bariyeri kapalı hemzemin geçitten Çerkezköy - Çorlu yoluna geçiş yapan 17 yaşındaki Rıza Efe Kömür'ün kullandığı motosiklet ile Çorlu yönüne seyreden N.K. yönetimindeki 59 ALY 916 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Kaza sonrası bariyerlerin altına sürüklenen motosikletin sürücüsü Efe Kömür ağır yaralandı. Efe Kömür, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Feci kaza güvenlik kamerasına yansırken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor. - TEKİRDAĞ