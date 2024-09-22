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Tekirdağ'da Kimyasal Boya Fabrikasında Yangın

Tekirdağ'da Kimyasal Boya Fabrikasında Yangın
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Kapaklı ilçesindeki Goldfix fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine destek için ayran taşıdı. Yangının çevreye yayılması engellendi ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Tekirdağ Kapaklı ilçesi Bahçeağıl Mahallesi'nde kimyasal boya üretimi yapan Goldfix isimli fabrikada çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine destek için yangın bölgesine ayran taşıdı.

Alevler ve dumanlar gökyüzünü sararak çevrede paniğe yol açtı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almak için çalıştı ve yangının çevreye yayılması engellendi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine yoğun dumandan etkilenmemeleri için ayran taşıdı.

Jandarma ve polis ekipleri de alana gelerek geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik İtfaiye Kapaklı 3-sayfa Çevre Yaşam

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