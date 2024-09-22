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Tekirdağ'da Kimya Fabrikasında Yangın Çıktı

Tekirdağ'da Kimya Fabrikasında Yangın Çıktı
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Tekirdağ Kapaklı'da Goldfix Yapı Kimyasalları fabrikasında çıkan yangın, dron ile havadan görüntülendi. Yangın büyük hasara yol açarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti ve soğutma çalışmalarına başladı.

Tekirdağ Kapaklı ilçesi Bahçeağıl Mahallesi'nde kimyasal boya üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında dron ile görüntülendi. Yangının fabrikanın büyük bölümünü etkilediği anlar havadan net bir şekilde kaydedildi.

Goldfix Yapı Kimyasalları isimli fabrikada çıkan yangın, fabrikanın büyük kısmını sararken, alevler ve dumanlar gökyüzüne yükseldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, dron ile yapılan çekimlerde fabrikanın yangınla kaplanan bölümleri, dumanların yoğunluğu ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi havadan gözlemlendi. Fabrika yangını kontrol altına alınırken itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması başlatıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de olay yerine gelerek yangının çıkış sebebi ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Jandarma ve polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Ekonomi İtfaiye Kapaklı

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