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Tekirdağ'da Kimya Fabrikası Yangınında Patlamalar Sonucu Fabrika Çöktü

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında kimya fabrikası patlamaların etkisiyle çökerek, küle döndü. Yangın, çevredeki fabrikaları tehdit etti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında kimya fabrikası patlamaların etkisiyle çökerek, küle döndü.

Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Başok Plastik Kimya isimli fabrikada akşam saatlerinde çıkan yangında fabrikanın üretimini yaptığı kimyevi basınçlı tüpler, yangının etkisiyle bomba gibi fırlayarak yan tarafta bulunan fabrikaya da sıçradı. Yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki fabrikaları tehdit etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen patlamaların etkisiyle bir kısmı çöken Başok Plastik Kimya fabrikası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sert Plastik fabrikasında ise ciddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hayrabolu Tekirdağ Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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