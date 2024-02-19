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Tekirdağ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Şahıs Yakalandı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan saha çalışmaları sonucunda 3 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezası bulunan M.G. ve çocuğa cinsel istismar suçundan 5 yıl 10 ay kesilmiş hapis cezası bulunan O.Y. yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan saha çalışmaları sonucunda 3 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezası bulunan M.G. ve çocuğa cinsel istismar suçundan 5 yıl 10 ay kesilmiş hapis cezası bulunan O.Y. yakalandı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Kapaklı Güvenlik Yakalama Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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