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Tekirdağ'da kereste fabrikasında yangın

Tekirdağ'da kereste fabrikasında yangın

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kereste fabrikasında yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kereste fabrikasında yangın çıktı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kereste fabrikasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangında dumanlar yükseldi. Dumanlar etrafı sararken, itfaiye ekiplerince dışarıdan müdahale çalışması başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çerkezköy Tekirdağ İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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