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Tekirdağ'da Kenevir Sera Operasyonu

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde yapılan operasyonda iklimlendirme yöntemiyle oluşturulan kenevir serasıyla karşılaştı. Operasyonda çok sayıda kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, bir eve düzenledikleri operasyonda iklimlendirme yöntemiyle oluşturulan kenevir serasıyla karşılaştı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor. Ekiplerce yapılan çalışmalarda Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde bir evde kenevir ekildiği tespit edildi. Tespit çalışmalarını tamamlayan jandarma ekipleri eve operasyon gerçekleştirdi. Ş.B. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 43 kök iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilmiş kenevir, 250 gram kubar esrar, 7 adet led aydınlatma ışığı, 2 adet vantilatör, 1 adet hava nemlendirme filtresi, 1 adet 2-3 metre iklimlendirme çadırı, 10 adet balast, 1 adet fan, 4 adet çoğaltıcı priz, 3 adet havalandırma borusu, 100 metre elektrik kablosu ve 7 litre sıvı gübre ele geçirildi. Olayla ilgili şahsı yakalama çalışması başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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