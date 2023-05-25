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Tekirdağ'da kenevir operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ'da kenevir operasyonu: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tarlaya kenevir bitkisi ektikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tarlaya kenevir bitkisi ektikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Esenler Mahallesi'ndeki bir tarlada kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda Ş.K. ile M.B'nin evlerinde ve tarlada yapılan aramada, 510 kök kenevir, 500 gram kenevir tohumu ve 100 tabanca mermisi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Esenler Kenevir 3. Sayfa Haberler

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