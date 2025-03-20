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Tekirdağ'da Kaza: Sırp Dansçı Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Tekirdağ'da Kaza: Sırp Dansçı Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
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Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. 30 yaşındaki Sırp dansçı Srdjan Budic hayatını kaybederken, 3 arkadaşı yaralandı. Kazanın nedeni üzerine inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da takla atan otomobilin sürücüsü 30 yaşındaki Sırbistan uyruklu dansçı hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Avrupa Otoyolu Çorlu gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne seyreden Srdjan Budic yönetimindeki BG 2043 DB plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton köprü ayağına çarparak takla attı. Araçta sıkışan sürücü Budic ve 3 kız arkadaşı, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Ağır yaralı halde Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirilen Srdjan Budic, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Srdjan Budic ve araçtaki 3 arkadaşının, dans gösterisi için İstanbul'a gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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