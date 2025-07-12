Tekirdağ'da Kaza: İki Araç Çarpıştı, 9 Yaralı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çevreyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kural ihlali nedeniyle iki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si çocuk toplam 9 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi çevreyolu üzerinde kural ihlali nedeniyle iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi çevreyolu Kavacık Kavşağı'nda meydana geldi. Çerkezköy'den Vize yönüne seyir halinde olan Z.S. yönetimindeki 35 BKJ 336 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 59 ALU 621 plakalı otomobil, iddiaya göre kural ihlali sonucu çarpıştı. Kazada Z.S. ile aynı aileden E.S., A.S., F.D. ve diğer otomobilde bulunan B.K. ile aynı aileden T.K., S.K., M.K. ve Ö.K. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulans, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin çocuk olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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