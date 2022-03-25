Tekirdağ'da kayıp kişinin denizde cesedi bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da kayıp kişinin denizde cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da kayıp kişinin denizde cesedi bulundu

Tekirdağ'da daha önce kayıp ihbarı yapılan şahsın Marmara Denizi'nde cesedi bulundu.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da daha önce kayıp ihbarı yapılan şahsın Marmara Denizi'nde cesedi bulundu.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Rumeli İskelesi mevkii Marmara Denizi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre deniz yüzeyinde hareketsiz insan cesedi fark eden balıkçılar, durumu hemen Sahil güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil güvenlik Komutanlığı ekipleri, Denizde bulunan cesedi çıkararak Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi. Burada yapılan savcılık incelemelerin ardından cesedin daha önce Kapaklı ilçesinde kayıp ihbarı yapılan S.Ç.'ye ait olduğu öğrenildi. Savcılık incelemesinden sonra S.Ç.'nin cansız bedeni Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da kayıp kişinin denizde cesedi bulundu

Tekirdağ'da kayıp kişinin denizde cesedi bulundu

Tekirdağ'da kayıp kişinin denizde cesedi bulundu

Tekirdağ'da kayıp kişinin denizde cesedi bulundu

Tekirdağ'da kayıp kişinin denizde cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmara Denizi, Tekirdağ, Rumeli, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title