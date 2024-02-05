Tekirdağ'da Kaygan Zeminde Kaza: Otomobil Paramparça Oldu

Tekirdağ'da kayganlaşan zeminde yoldan çıkan otomobil, beton bloğa çarparak paramparça oldu. Motoru da fırlayan araçtan 3 genç sağ çıktı.

Kaza, akşam saatlerinde Edirne yolu Ergene ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden A.Y. idaresindeki 59 DK 695 plakalı otomobil, kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bloğa çarptı. Motoru yerinden fırlayan ve hurda yığınına dönen araçtaki sürücü ile Y.P ve M.Ö. isimli genç yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve özel hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ