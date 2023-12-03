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Tekirdağ'da Kaygan Yolda Kaza: Otomobil Refüje Çarptı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, yolun kaygan olması sebebiyle virajda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, sürücü ise ufak sıyrıklarla atlattı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde seyir halindeki otomobil, yolun kaygan olması sebebiyle virajda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Yıldızkent Viyadüğü'nde meydana geldi. Elif S. yönetimindeki otomobil, Çerkezköy istikametinde seyir halindeyken yolun kaygan olması sebebiyle virajda kontrolden çıktı. Orta refüje çarparak duran araçta büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, sürücü Elif S. kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla kaldırılana kadar, köprü üzerindeki araç geçişi polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

Aracın kaldırılmasının ardından trafik normal akışına dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Güvenlik Trafik Kazaları 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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