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Tekirdağ'da Kaygan Yolda Kaza: Otomobil Refüje Çarptı

3 Aralık 2023 16:12 Son Güncelleme: 16:13 Abone Ol

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, yolun kaygan olması sebebiyle virajda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, sürücü ise ufak sıyrıklarla atlattı.