Tekirdağ'da Kavga İhbarı Üzerine Yapılan Baskında Tabanca Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kavga İhbarı Üzerine Yapılan Baskında Tabanca Ele Geçirildi
Güncelleme:
Tekirdağ Çorlu'da bir aracın içinde gerçekleşen kavga ihbarı üzerine yapılan baskında tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs polis karakoluna götürüldü.

Tekirdağ Çorlu'da Devriye Ekipler Büro Amirliği ekibinin kavga ihbarı üzerine bir araca yaptığı baskında tabanca ele geçirildi.

Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı mevkiinde bir aracın içinde iki şahsın kavga ettiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Devriye Ekipler Büro Amirliği ekibi aracın başına geldi.

Yapılan kontrollerde araç içinde tabanca ele geçirildi. Araç içindeki iki şahıs işlemleri için polis karakoluna götürüldü. Ele geçirilen tabanca polis tarafından muhafaza altına alındı.

Tabancanın çıktığı araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına konuldu. - TEKİRDAĞ

