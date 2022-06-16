Tekirdağ'da kavga: 1 yaralı Tekirdağ'da kavga: 1 yaralı Tekirdağ'da iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaralandı. Tekirdağ'da Kavga : 1 yaralı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaralandı. Olay, Çorlu ilçesine bağlı Muhittin Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi üzeri Can Yücel Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşılaşan iki kişi arasında yaşanan ağız münakaşası sonrası kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine şahıslardan M.M. bıçakla saldırdı. Koluna gelen bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Ö.U.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu kavga 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tekirdağ'da kavga: 1 yaralı - Haberler

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