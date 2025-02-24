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Tekirdağ'da Kar Yağışı ve Kardelenlerin Çiçek Açması

Tekirdağ'da Kar Yağışı ve Kardelenlerin Çiçek Açması
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Tekirdağ'da etkili olan kar yağışının ardından Ganos Dağları beyaza büründü, baharın habercisi kardelenler çiçek açtı. Vatandaşlar kar pikniği yaparak doğanın tadını çıkardı.

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışının ardından Ganos Dağları beyaza bürünürken, baharın habercisi kardelenler de çiçek açtı.

Tekirdağ'da şehir merkezinde kar tutmazken, beyaz örtüye hasret kalan vatandaşlar Ganos Dağları'nın yüksek kesimlerine çıkarak karın keyfini çıkardı. Kar pikniği yapan vatandaşlar, doğanın sunduğu bu güzelliği fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi. Kar yağışının ardından doğada kendine yer bulan kardelenler de Ganos Dağları'nda yüzünü gösterdi. Karın kokusunu duyduğu anda çiçeklenen ve adını bu özelliğinden alan kardelenler, beyaz örtüyle bütünleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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