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Tekirdağ'da Kar Yağışı İki Mevsimi Bir Arada Yaşattı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde beyaz örtü oluştururken şehir merkezinde karın tutmadığı gözlendi. İki farklı atmosferin yaşandığı kentte, kartpostallık manzaralar dikkat çekti.

Tekirdağ'da kar yağışı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışıyla şehirde adeta 2 mevsim bir arada yaşandı.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Süleymanpaşa'nın çevresindeki yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Tepeler ve kırsal bölgeler kısa sürede beyaza bürünürken, şehir merkezinde karın yere tutmadığı görüldü. Şehrin yüksek kesimlerinde karın oluşturduğu kartpostallık manzaralar dikkat çekerken, merkezde günlük hayat olağan şekilde devam etti. Kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan bu farklılık, kentin farklı bölgelerinde iki ayrı atmosferin yaşanmasına neden oldu.

Tekirdağ'da Kar Yağışı İki Mevsimi Bir Arada Yaşattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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