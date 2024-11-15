Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Kamyonetten Düşen Bıçkı Makinesi Otomobile Düştü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, hareket halindeki bir kamyonetten düşen bıçkı makinesi bir otomobile ve başka bir araca zarar verdi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

Kamyonetteki bıçkı makinesi otomobilin üzerine düştü

Tekirdağ'da hareket halindeki kamyonetten düşen bıçkı makinesi dehşeti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Köprübaşı mevkiinde, bıçkı makinesi yüklü bir kamyonetten düşen yük, bir otomobile ve bir başka araca zarar verirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Süleymanpaşa ilçesinde A.M. idaresindeki 59 AİS 187 plakalı kamyonet seyir halindeyken, üzerindeki bıçkı makinesi bir anda yanından geçen Ö.G. yönetimindeki 59 AJN 454 plakalı otomobilin üzerine düştü. Bu sırada bıçkı makinesi çevrede park halinde bulunan başka bir araca da zarar verdi. Olay anında bölgede kısa süreli panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. İlk değerlendirmelere göre, kamyonetin yükleme sistemindeki eksikliklerin kazaya neden olduğu belirlendi.

Düşen bıçkı makinesi yapılan çalışmaların ardından kaldırılırken, trafik akışı normale döndü. Kazada şans eseri kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da Kamyonetten Düşen Bıçkı Makinesi Otomobile Düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Zirvenin ana gündemi meğer Bahçeli'nin Öcalan çağrısı değilmiş

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı

Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
AK Partili başkandan canlı yayında skandal 'torpil' savunması

AK Partili başkanın sarf ettiği cümle gazetecinin ağzını açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Songül Karlı neden yok? Sana Değer Songül Karlı'ya ne oldu, hastalığı nedir? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça, full izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Kızılcık Şerbeti son bölüm izle DOLUNAY'IN BURÇLARA ETKİLERİ | 16 Kasım Süper Dolunay'ın burçlara etkileri neler olacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz 15 Kasım Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu? Karadeniz'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? Karadeniz deprem bölgesi mi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 15 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Gelin Evi kim kazandı? 15 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Üsküdar- Samandıra metro hattında ne oldu? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel MTA diri fay hattı haritası! ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2024 ATA AÖF Ara Sınav (vize) giriş belgesi nasıl alınır? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.