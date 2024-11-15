Tekirdağ'da Kamyonetten Düşen Bıçkı Makinesi Otomobile Düştü

Kamyonetteki bıçkı makinesi otomobilin üzerine düştü

Tekirdağ'da hareket halindeki kamyonetten düşen bıçkı makinesi dehşeti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Köprübaşı mevkiinde, bıçkı makinesi yüklü bir kamyonetten düşen yük, bir otomobile ve bir başka araca zarar verirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Süleymanpaşa ilçesinde A.M. idaresindeki 59 AİS 187 plakalı kamyonet seyir halindeyken, üzerindeki bıçkı makinesi bir anda yanından geçen Ö.G. yönetimindeki 59 AJN 454 plakalı otomobilin üzerine düştü. Bu sırada bıçkı makinesi çevrede park halinde bulunan başka bir araca da zarar verdi. Olay anında bölgede kısa süreli panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. İlk değerlendirmelere göre, kamyonetin yükleme sistemindeki eksikliklerin kazaya neden olduğu belirlendi.

Düşen bıçkı makinesi yapılan çalışmaların ardından kaldırılırken, trafik akışı normale döndü. Kazada şans eseri kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.