Tekirdağ'da kamyonet ile motosikletli kurye çarpıştı, kurye yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kamyonet ile motosikletli kuryenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kurye yaralandı.

Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile Kıbrıs Caddesi kavşağında meydana geldi. E.İ. idaresindeki 59 RR 478 plakalı kamyonet, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde ilerlediği sırada Kıbrıs Caddesi üzerinden gelen M.Ç. kontrolündeki 59 AGE 213 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Yaşanan kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosikletli kurye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ