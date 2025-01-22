Tekirdağ'da Kamyonet ile Mobilet Çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde kamyonet ile mobiletin çarpıştığı kazada mobilet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesi Mevlana Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y. idaresindeki 59 AHD 889 plakalı kamyonet, Alaaddin Caddesi'nden Faruk Ilgaz Caddesi'ne dönen M.Ü. kontrolündeki mobilete çarptı.

Yaşanan kazada yaralan mobilet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ