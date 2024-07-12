Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Kamyonet Devrildi, Sürücü Emniyet Kemeri Sayesinde Yara Almadan Kurtuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada yoldan çıkan kamyonet şarampole devrildi. Sürücü, emniyet kemeri takması sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoldan çıkan kamyonet devrildi. Sürücü, kazayı emniyet kemeri sayesinde burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Kemalettin Mahallesi Çorlu Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden Ferhat S. idaresindeki 35 ATT 006 plakalı kamyonet, iddiaya göre aynı istikametteki bir aracın kazaya sebebiyet vermesi üzerine kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole devrildi. Emniyet kemeri takması sayesinde sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza yapan kamyonette maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Çorlu Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

 Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title