Tekirdağ'da Kamyonet Devrildi, Sürücü Emniyet Kemeri Sayesinde Yara Almadan Kurtuldu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada yoldan çıkan kamyonet şarampole devrildi. Sürücü, emniyet kemeri takması sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoldan çıkan kamyonet devrildi. Sürücü, kazayı emniyet kemeri sayesinde burnu bile kanamadan atlattı.
Kaza, Kemalettin Mahallesi Çorlu Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden Ferhat S. idaresindeki 35 ATT 006 plakalı kamyonet, iddiaya göre aynı istikametteki bir aracın kazaya sebebiyet vermesi üzerine kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole devrildi. Emniyet kemeri takması sayesinde sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza yapan kamyonette maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ