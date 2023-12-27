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Tekirdağ'da kafede silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir kafede meydana gelen ve silahın da ateşlendiği kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavgada G.K. isimli kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak şüpheli R.E. ile arkadaşı M.K. gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir kafede meydana gelen ve silahın da ateşlendiği kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ergene'de bir kafede yaşanan silahlı kavgada G.K. isimli kişinin tabancayla vurularak hayatını kaybettiği olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak şüpheli R.E. ile arkadaşı M.K. gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ kavga Olaylar Güvenlik Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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