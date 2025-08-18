Tekirdağ'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Yaralı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 19 Mayıs Mahallesi Toygar Sokak ile Tahtacılar Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki 59 AJZ 808 plakalı hafif ticari araç ile 34 DS 4898 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı S.A.'yı ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kullanılmaz hale gelen iki araç çekici ile yoldan kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
