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Tekirdağ'da kadın doktor evinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da kadın doktor evinde ölü bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şehir hastanesinde görevli bir doktor evinde ölü bulundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şehir hastanesinde görevli bir doktor evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Şehir Hastanesinde görevli doktor Aslıhan Uzun (49), Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Olay yerinde polis ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin anlaşılması için doktorun cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hürriyet Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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