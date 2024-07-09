Tekirdağ'da kadın cinayeti davası ertelendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 5 ay önce eşi Buse Ateş Suna'yı darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı dava 3 Eylül'e ertelendi.

Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Enes Suna ve Buse Ateş Suna'nın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından sanık Enes Suna, eşini sevdiğini ve ona hiç şiddet uygulamadığını, kavga olduğu gece eve gelip uyuduğunu eşiyle tartışma yaşamadığını belirterek, "O gece eve gelip yattım. Eşim gece telefonla konuşarak evden ayrılmış. Annem evden çıkarken gördü. Sonra sabah uyandığımda beni eşine şiddet uyguladın diye ifadeye çağırdılar. Eşim nereye gitti başına ne geldiğini bilmiyorum" diye kendini savundu.

Buse Ateş Suna'nın babası Yaşar Ateş de kızının sürekli eşinden şiddet gördüğünü, kızının ölümünden Enes Suna'nın sorumlu olduğunu, gerekli cezayı almasını için elinden geleni yapacağını ifade etti. Sanığın annesi Ülküye Suna ise gelininin kavga olduğu gece telefonla konuşup evden ayrıldığını, nereye gittiğini bilmedikleri ifade mahkemeye heyetine söyledi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Eylül'e erteledi. - TEKİRDAĞ