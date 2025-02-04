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Tekirdağ'da Kaçakçılıkla Mücadelede Büyük Operasyon

Tekirdağ'da Kaçakçılıkla Mücadelede Büyük Operasyon
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği operasyonlarla kaçak ürünler ele geçirirken, 39 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı. Son bir ayda yapılan operasyonda milyonlarca kaçak ürün bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde son bir ayda gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 39 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaçakçılık faaliyetlerine yönelik 1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, 4 milyon 456 bin 90 adet makaron, 920 paket gümrük kaçağı sigara, 50 adet puro, 590 kilogram tütün ve nargile tütünü, 18 adet sigara sarma makinesi, 3 adet kompresör, 362 adet bandrol, 20 litre el yapımı içki, 3 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 27 adet elektronik sigara, 94 adet elektronik sigara likiti, 6 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve 229 adet mermi ile fişek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 39 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetim ve operasyonların aralıksız süreceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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